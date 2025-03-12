Miguel Cabrera volvió a los Tigres de Detroit como coach invitado

Miguel Cabrera sorprendió a los fanáticos de los Tigres de Detroit tras incorporarse este miércoles al TigerTown para compartir sus conocimientos, como coach invitado del equipo bengalí en los entrenamientos primaverales.

El exgrandeliga venezolano brindó su experiencia y conocimientos a los jóvenes prospectos que hacen vida en el equipo donde vivió sus mejores momentos como pelotero profesional.

El promedio de bateo de Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit es de .307 de por vida, siendo triple coronado, ganando dos premios MVP de la Liga Americana, siete Bates de Plata y cuatro títulos de bateo.

