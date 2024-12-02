Miguel Pirela triunfa con su salto

Miguel Pirela dejó el nombre del Zulia en lo más alto de los Juegos Deportivos Nacionales Oriente 2024, colgándose medalla de plata en salto largo y la de oro en el triple salto. El destacado atleta marabino, de 18 años, conversó con Noticia al Día para contar su experiencia en la competencia nacional que reúne a los mejores deportistas de Venezuela.

Su pasión por el deporte inició en el beisbol, disciplina deportiva en la que su progenitor lo impulsó en la niñez, pero los dotes físicos y agilidad de Pirela despertó el interés de varios entrenadores de atletismo que sacaron de él, el mayor potencial para que hoy en día sea campeón nacional.

Para Pirela fue una experiencia gratificante representar al estado y sumar dos preseas en el medallero. El joven agradeció el apoyo de su entrenador, familiares y compañeros, quienes le impulsaron para alcanzar el éxito en sus participaciones.

"Hubo altas y bajas, pero el apoyo de quienes están contigo te impulsan a no desmayar, "expresó el representante regional, quien actualmente estudia educación física y deporte en LUZ , aspirando en un futuro sacar una carrera en quiropráctica y fisioterapia.

El plusmarquista expresó profunda admiración por el español Jordan Díaz y la campeona mundial venezolana Yulimar Rojas, quienes destacan en el triple salto internacional. En su experiencia dentro de la competencia, Rojas compartió con Pirela y demás atletas de la disciplina que compitieron en el inaugurado Centro Nacional de Atletismo que lleva su nombre en Maturín, estado Monagas.

Como todo atleta sueña participar en unos juegos olímpicos, por lo que estará en constante preparación para alcanzarlo y estar en los mejores eventos internacionales.

"Para el año entrante participaremos en unos panamericanos sub 20 donde espero lograr una buena marca para entrar a la liga diamante donde compiten los mejores del atletismo internacional", añadió Pirela.

Por último, aconsejó a demás jóvenes a perseguir sus sueños en cualquier disciplina deportiva, destacando que "con constancia y amor se alcanza el éxito para todo lo que nos proponemos".

