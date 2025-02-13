Miguel Rojas le entregó el número 11 a Roki Sasaki

El grandeliga venezolano de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas, le hizo la entrega oficial del número 11 al lanzador japonés Roki Sasaki.

“(Por lo general) los peloteros jóvenes le dan su número de camiseta a los veteranos, pero, para mí, es un placer poder darte este número porque sé que significa algo para ti (…) El número 11 significa mucho para mí y para esta organización”, expresó el venezolano.

"Quiero que sepas que antes de yo usar este número, hubo otro jugador (Manny Motta) que era muy popular Los Ángeles. es alguien muy importante en nuestra cultura (por ello) en nuestra actualidad, espero que podamos darle continuidad a eso que él representó" afirmó el criollo.

Finalmente, habló sobre el regalo recibido por parte de Sasaki: "Este presente (una famosa botella de Sake japonés) lo guardaré en casa junto a otras cosas importantes que tengo en mi casa. Aprecio mucho este presente”.

Lee también: Presidenta de la Liga F pide no sacar de contexto la agresión de Mapi León a Daniela Caracas

Roki le entregó a Miguel Rojas un regalo por haberle dado el número 11. 💙 pic.twitter.com/DmlMQsSLT4 — Los Dodgers (@LosDodgers) February 13, 2025

Noticia al Dia