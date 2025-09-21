Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

El infielder venezolano Miguel Rojas fue reconocido nuevamente por su equipo al recibir, por segundo año consecutivo, el Premio Campanella, una distinción interna que otorgan los Dodgers de Los Ángeles al jugador que mejor encarna los valores de liderazgo, compromiso y espíritu deportivo dentro y fuera del terreno de juego.

Este galardón, que lleva el nombre del legendario receptor Roy Campanella, se entrega tras votación entre los jugadores, cuerpo técnico y personal del clubhouse, y destaca al pelotero, cuya actitud, ética de trabajo y compañerismo reflejan el legado humano y competitivo del histórico careta.

Rojas, de 36 años, ha sido una figura clave en el clubhouse angelino, no solo por su aporte defensivo en el infield, sino también por su rol como mentor de los jugadores jóvenes y su constante disposición a contribuir al equipo en cualquier circunstancia. Su profesionalismo, humildad y liderazgo silencioso lo han convertido en un referente dentro de la organización.

“Este premio significa mucho para mí porque viene directamente de mis compañeros y del staff. Es un honor representar los valores que Roy Campanella dejó en este equipo”, expresó Rojas tras recibir el reconocimiento.

El Premio Campanella se ha convertido en uno de los símbolos más respetados dentro de la cultura de los Dodgers, y el hecho de que Rojas lo haya recibido en años consecutivos habla del impacto sostenido que ha tenido en el grupo.

Lee también: Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo