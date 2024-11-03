Miguel Rojas se queda una temporada más con los Dodgers

El campocorto venezolano Miguel Rojas, fue confirmado este sábado para jugar una temporada más con los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de la Serie Mundial en las Grandes Ligas.

El conjunto angelino ejerció opción en el contrato del criollo para que pueda quedarse por la suma de cinco millones de dólares en para la venidera caampaña de las Grandes Liagas.

Rojas cumplirá tres de once temporadas con el cuadro angelino, donde dejó promedio de 283, 87 imparables, 36 impulsadas y 41 anotadas, siendo un recambio de lujo para el equipo dirigido por Dave Roberts.

