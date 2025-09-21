Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

El estelar jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, alcanzó este sábado una marca histórica en su carrera al conectar el jonrón número 400 en las Grandes Ligas, consolidándose como uno de los bateadores más destacados de su generación.

El jonrón solitario de 485 pies al jardín central izquierdo tras un sinker de 98 mph del relevista de los Rockies, Jaden Hill, extendió la ventaja de los Angelinos a 3-0 cuando el equipo rompió una racha de ocho derrotas consecutivas.

A sus 34 años, Trout continúa demostrando su vigencia y poder ofensivo, a pesar de las lesiones que han afectado parte de sus últimas campañas. Su trayectoria, marcada por consistencia, liderazgo y talento natural, lo proyecta como un futuro miembro del Salón de la Fama.

"Es una de las cosas que estaba en la lista al entrar en la temporada", dijo Trout, quien ingresó a la temporada con 378 jonrones en su carrera. "Estoy feliz de que haya terminado. Lo estoy disfrutando, obviamente. Apesta que la familia no estuviera aquí, pero lo vieron en la televisión. Mis hijos en casa, mis dos hijos y mi esposa pudieron verlo en la televisión. Mis amigos en casa y mi familia en Jersey, pueden dejar de enviarme mensajes de texto para llegar al 400. Significa mucho para mí".

