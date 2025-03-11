"Miku" caliente contra la Liga Futve: "Es una liga de ancianos"

El delantero venezolano Nicolás "Miku" Fedor se expresó tras el empate entre Metropolitanos y Zamora en el Estadio Olímpico de la UCV.

Tanto Fedor como el entrenador Roland Marcenaro no se contuvieron en sus evaluaciones, expresando una fuerte crítica hacia la falta de juego efectivo del equipo de Barinas, así como las decisiones controvertidas del árbitro.

"Ellos (Zamora) no vinieron a jugar el partido como lo hicimos nosotros; el árbitro necesitaba añadir más minutos. En la primera mitad, en vez de dos minutos, debió añadir 10 o 12 porque el portero se tomó su tiempo, y los jugadores se caían en cada jugada" fueron las palabras de Marcenaro.

Además, enfatizó la necesidad de cambios, diciendo: "Estos problemas han estado ocurriendo desde hace tiempo. También lo he visto en otros partidos. Se deben tomar medidas al respecto. Queremos mejorar nuestro juego; los jugadores no deberían caer fácilmente y necesitamos mover el balón más rápido."

‘Miku’ Fedor compartió un análisis más amplio mientras enviaba un mensaje a sus compañeros, afirmando: "Queremos jugar de manera inteligente, pensando que estamos ganando ventaja al retrasar las jugadas, pero en realidad estamos perjudicando nuestro fútbol. Esta es una liga que se juega a un ritmo de ancianos, y quienes se niegan a verlo no están observando la realidad del fútbol a nivel internacional."

Concluyó diciendo: "A menos que árbitros y jugadores tomen conciencia de esto, no vamos a mejorar."

“Esta es una liga de ANCIANOS, se juega a un ritmo de VIEJOS”, Miku Fedor sobre el ritmo en la Liga FUTVE.



Mucha razón. Ayer el partido Metro-Zamora fue una lágrima total, y cómo ese muchos otros. La tabla de tiempo efectivo no es suficiente.



¿Ustedes qué opinan?



📹@ligafutve pic.twitter.com/tk3aayuGDa — Carlos Quintero (@Caquintero13) March 10, 2025

Noticia al Dia / Footboom