Milan cayó sorpresivamente ante Feyenoord en la Champions League

Feyenoord aprovechó su localía y derrotó 1-0 a Milan este miércoles 12 de febrero en la ida de los playoffs de eliminación en la Uefa Champions League.

El único tanto del partido fue obra de Igor Paixão en un encuentro donde el conjunto rossonero comenzó dominando, pero se vio superado por la efectividad del rival.

Tras este compromiso, Milan recibirá a Hellas Verona el próximo sábado 15 de febrero en la Serie A, donde buscarán escalar posiciones.

Después de ello, volverán a jugar en San Siro el martes 18 para la vuelta de la Champions League.

Lee también: Bayern Múnich derrotó por la mínima a Celtic y se acercó a octavos de la Champions League

Noticia al Dia