Lunes 25 de agosto de 2025
Deportes

Milan cayó sorpresivamente ante Feyenoord en la Champions League

Milan ocupa el séptimo puesto de la Serie A con 38 puntos

Por Christian Coronel

Feyenoord aprovechó su localía y derrotó 1-0 a Milan este miércoles 12 de febrero en la ida de los playoffs de eliminación en la Uefa Champions League.

El único tanto del partido fue obra de Igor Paixão en un encuentro donde el conjunto rossonero comenzó dominando, pero se vio superado por la efectividad del rival.

Tras este compromiso, Milan recibirá a Hellas Verona el próximo sábado 15 de febrero en la Serie A, donde buscarán escalar posiciones.

Después de ello, volverán a jugar en San Siro el martes 18 para la vuelta de la Champions League.

Entretenimiento

Nike presenta el nuevo logotipo de Caitlin Clark para su línea exclusiva

Nike lanzará una primera camiseta el próximo 1 de septiembre en su página web
Deportes

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

La Vinotinto de las alturas debe esperar el final de los grupos A y C, lo cual determinará si avanza o no como uno de los mejores terceros
Deportes

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Rio Ngumoha con 16 años y 362 dias, supera a Michael Owen (17 años y 142 días) y ahora se convierte en el jugador más joven de la historia del Liverpool en marcar un gol por Premier League
Al Dia

La media maratón cruzará el Puente Rafael Urdaneta

Esto lo informó durante encuentro con el Campeón Mundial Carlos Cañizales


