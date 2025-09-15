Lunes 15 de septiembre de 2025
Deportes

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

El experimentado croata marcó el único y definitivo tanto del AC Milan

Por Daniel García

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Apenas cumplidos los 40 años, Luka Modric volvió a demostrar que su fútbol no conoce de calendarios. Este domingo 14 de septiembre, el astro croata firmó su primer gol con la camiseta del AC Milan, un tanto decisivo en el triunfo 1-0 ante el Bolonia, que significó la primera victoria del conjunto dirigido por Massimiliano Allegri en el campeonato italiano.

Modric fue el eje del equipo en San Siro: organizó, distribuyó, encontró espacios imposibles y, cuando el partido lo exigía, apareció con la clase que lo ha convertido en leyenda. A la hora de juego, definió desde la frontal del área tras una jugada colectiva que la afición milanista intuía como gol desde el primer toque. El estadio estalló en júbilo, celebrando con él como si se tratara de un título.

El gesto del croata fue puro sentimiento. Celebró con la ilusión de un niño, consciente de que ese gol tenía un valor simbólico: devolverle al Milan parte del cariño que ha recibido desde su llegada. Modric, campeón de todo con el Real Madrid y ganador del Balón de Oro, confesó en varias ocasiones que de niño era seguidor del club rossonero, influenciado por su ídolo Zvonimir Boban, también croata y emblema milanista.

Más que un gol, fue una declaración de compromiso. Modric pareció liberarse, como si ese momento confirmara su entrega total al proyecto, con la mirada puesta en devolver al club a la Liga de Campeones y llegar en plenitud al Mundial 2026.

Lee también: AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Hoy se celebra el Día Mundial del Reggaetón: Un fenómeno mundial que algunos aman y otros odian

Hoy se celebra el Día Mundial del Reggaetón: Un fenómeno mundial que algunos aman y otros odian

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Onda tropical N° 34 se desplaza por el occidente del país: Anuncian más lluvias para el Zulia

El Inameh informó además que se espera la llegada de la OT N° 35 para hoy
Deportes

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

El futbolista venezolano fue retirado dela cancha tras sufrir un duro golpe el pasado sábado
Deportes

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

El torneo reunió diez equipos de diversas comunidades de San Francisco
Deportes

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

El béisbol fue la primera disciplina que dio vida al deporte universitario. Posteriormente se integraron el fútbol el baloncesto y el voleibol.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025