Moisés Ballesteros debutó en las mayores con Cachorros

El joven prospecto venezolano, Moisés Ballesteros, se convirtió este martes en el pelotero número 498 en debutar en las mayores. El receptor criollo, de 21 años, alineó como séptimo en el orden y bateador designado durante el triunfo 5-4 de su equipo ante los Marlins de Miami en el Wrigley Field de Illinois.

El oriundo del estado Miranda, que actualmente es el prospecto número 4 de la organización, no tuvo suerte en sus cuatro visitas al plato, pero dejó grandes sensaciones en el equipo que contará con su presencia en la serie que sostiene ante el elenco de los peces.

Previo al debut de Ballesteros, Luarbert Arias (495), Juan Morillo (496) y Jorbit Vivas (497) también lograron su estreno en la Gran Carpa en la presente campaña.

