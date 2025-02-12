Monagas derrota al Defensor Sporting para avanzar a la segunda fase de Copa Libertadores

Monagas SC repitió triunfando ante el Defensor Sporting de Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. El elenco venezolano doblegó 2-0 a los uruguayos para avanzar a la segunda fase clasificatoria de Copa Libertadores, donde se medirá a Cerro Porteño de Paraguay.

Tomás Rodríguez y Andrés Romero fueron los protagonistas del partido tras anotar los goles del triunfo en los minutos 34 y 61 respectivamente.

El cuadro nacional volverá a la acción el próximo 20 de febrero, continuando la segunda fase de la competición en el estadio Monumental de Maturín ante Cerro Porteño de Paraguay.

Lee también: Real Madrid remonta a Manchester City y se acerca a octavos de final en la Champions League