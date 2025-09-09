Moto policial provoca accidente en la Vuelta a Venezuela

Un grave incidente empañó la llegada de la tercera etapa de la Vuelta a Venezuela 2025 este martes en Santa Elena de Arenales, estado Mérida. A escasos metros de la línea de meta, un funcionario policial que se desplazaba en motocicleta irrumpió inesperadamente en el trayecto del pelotón, provocando un aparatoso accidente justo en el momento del sprint final.

Según testigos en el lugar, el funcionario, que transitaba junto a otro uniformado, realizó un giro imprudente en plena recta de llegada, cuando los ciclistas se encontraban en máxima velocidad disputando los últimos metros de la etapa. La maniobra generó una colisión múltiple que dejó a varios corredores en el suelo, algunos con lesiones visibles.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial sobre el número de afectados ni la gravedad de las lesiones. Se espera que las autoridades de la competencia y cuerpos de seguridad ofrezcan detalles en las próximas horas.

La etapa, que cubrió 141 kilómetros entre Lagunillas y Santa Elena de Arenales, había transcurrido con normalidad hasta el incidente. El venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados) se impuso al sprint antes del accidente, consolidando el dominio de su equipo en la ronda nacional..

Lee también: Batista: "Tenemos que estar más unidos que nunca"