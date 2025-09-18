Jueves 18 de septiembre de 2025
Mourinho regresa al banquillo del Benfica

El regreso del portugués se produce después de 25 años

Por Daniel García

Mourinho regresa al banquillo del Benfica
Foto: Agencias
Benfica ha oficializado este jueves la contratación del técnico portugués José Mourinho como nuevo entrenador del primer equipo, en un acuerdo que se extenderá hasta el final de la temporada 2026/2027.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal, en el que el club lisboeta detalló que ambas partes han pactado una cláusula especial: 10 días después del último partido de la temporada 2025/2026, tanto el Benfica SAD como Mourinho podrán decidir, en las mismas condiciones contractuales, no continuar con el vínculo para la campaña siguiente.

Con 62 años, Mourinho regresa al banquillo de las ‘águilas’ 25 años después de su primera experiencia como entrenador principal en el club, en el año 2000. Su llegada se produce tras su reciente salida del Fenerbahce turco, equipo al que dirigió desde junio de 2024 y del que fue destituido tras quedar fuera de la Liga de Campeones precisamente ante el Benfica.

El presidente del club, Rui Costa, celebró el regreso del estratega: “Mourinho no necesita presentación. Es un ganador nato y su currículum habla por sí solo. Es un honor tenerlo de vuelta en casa”.

Por su parte, Mourinho expresó su entusiasmo: “No vengo a celebrar mi carrera, vengo a vivir para el Benfica. Es un honor inmenso y una responsabilidad que asumo con total compromiso”.

Con un palmarés que incluye dos Champions League, una Europa League, una Conference League, y múltiples títulos nacionales en España, Inglaterra e Italia, Mourinho se convierte en el decimotercer entrenador en la historia moderna del club y promete devolver al Benfica a la élite europea.

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado:

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado: "Una de las traiciones más crueles"

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Con cabellera y mirada matadora: Nando a los 18

El humorista e influencer venezolano Nando de la Gente sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía…
Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

El delantero británico fue el más destacado de la jornada de la UEFA Champions League
Ronald Acuña Jr. alcanzó los 900 imparables en las Grandes Ligas

El criollo llegó a los 902 indiscutibles en la noche de este miércoles
Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

El criollo está a tres vuelacercas de igualar su marca personal en Grandes Ligas

