Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Benfica ha oficializado este jueves la contratación del técnico portugués José Mourinho como nuevo entrenador del primer equipo, en un acuerdo que se extenderá hasta el final de la temporada 2026/2027.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal, en el que el club lisboeta detalló que ambas partes han pactado una cláusula especial: 10 días después del último partido de la temporada 2025/2026, tanto el Benfica SAD como Mourinho podrán decidir, en las mismas condiciones contractuales, no continuar con el vínculo para la campaña siguiente.

Con 62 años, Mourinho regresa al banquillo de las ‘águilas’ 25 años después de su primera experiencia como entrenador principal en el club, en el año 2000. Su llegada se produce tras su reciente salida del Fenerbahce turco, equipo al que dirigió desde junio de 2024 y del que fue destituido tras quedar fuera de la Liga de Campeones precisamente ante el Benfica.

El presidente del club, Rui Costa, celebró el regreso del estratega: “Mourinho no necesita presentación. Es un ganador nato y su currículum habla por sí solo. Es un honor tenerlo de vuelta en casa”.

Por su parte, Mourinho expresó su entusiasmo: “No vengo a celebrar mi carrera, vengo a vivir para el Benfica. Es un honor inmenso y una responsabilidad que asumo con total compromiso”.

Con un palmarés que incluye dos Champions League, una Europa League, una Conference League, y múltiples títulos nacionales en España, Inglaterra e Italia, Mourinho se convierte en el decimotercer entrenador en la historia moderna del club y promete devolver al Benfica a la élite europea.

Lee también: Águilas del Zulia anuncia el inicio de sus prácticas con miras al comienzo de temporada