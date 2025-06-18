Mundial de Clubes: Monterrey sacó un empate ante el Inter de Milán

Con goles del español Sergio Ramos y del argentino Lautaro Martínez, Monterrey y el Inter de Milán firmaron este martes un empate 1-1 en partido del grupo E del Mundial de Clubes de la Fifa que se jugó en Pasadena (California).

Monterrey sacó las garras ante un exigente Inter que dominó el partido, pese a que los rayados se adelantaron en el marcador con un cabezazo a los 25 minutos del capitán Sergio Ramos, pero luego Lautaro Martínez puso todo en orden con su gol a los 42.

Los hombres de Domènec Torrent dieron la talla en un ajustado duelo que se disputó en el estadio Rose Bowl de Pasadena (EE.UU.), al que los italianos acudían con ganas de dejar huella en la competición para resarcirse de la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el PSG.

La paridad entre ambos dejó al argentino River Plate al frente de las posiciones del grupo E, con 3 puntos, tras imponerse este martes a los japoneses Urawa Red Diamonds por 3-1.

El próximo sábado, en la segunda jornada del grupo E, el Inter se medirá con el Urawa Red Diamonds y el River Plate lo hará ante el Monterrey.

EFE

Lee también: Salvador Pérez pega dos jonrones para guiar al triunfo de los Reales