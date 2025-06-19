Miércoles 24 de septiembre de 2025
Mundial de Clubes: Palmeiras se acerca a los octavos de final al derrotar a Al Ahly

Este duelo se detuvo a los 61 minutos debido a una alerta por riesgo de tormenta en el estadio MetLife de Nueva Jersey

Por Christian Coronel

Mundial de Clubes: Palmeiras se acerca a los octavos de final al derrotar a Al Ahly
Palmeiras derrotó 2-0 a Al Ahly este jueves 19 de junio en el MetLife Stadium por la segunda jornada del grupo A del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Wessam Abou (autogol) y del argentino José Manuel "Flaco" López (zurdazo desde el medio del área tras ser asistido por Mauricio).

Este duelo se detuvo a los 61 minutos debido a una alerta por riesgo de tormenta en el estadio MetLife de Nueva Jersey, forzando que los jugadores y espectadores buscaran refugio en el interior del recinto. La demora tomó aproximadamente 30 minutos.

Después del empate sin goles en el debut contra el FC Porto en el mismo escenario, el ‘Verdao’ quedó como líder del Grupo A con cuatro puntos. Por su parte, Al Ahly (también venía de un 0-0 contra el Inter Miami) queda con una unidad.

José Altuve conectó su jonrón 12 de la campaña en paliza de Astros

