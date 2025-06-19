Mundial de Clubes: Palmeiras se acerca a los octavos de final al derrotar a Al Ahly

Palmeiras derrotó 2-0 a Al Ahly este jueves 19 de junio en el MetLife Stadium por la segunda jornada del grupo A del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Wessam Abou (autogol) y del argentino José Manuel "Flaco" López (zurdazo desde el medio del área tras ser asistido por Mauricio).

Este duelo se detuvo a los 61 minutos debido a una alerta por riesgo de tormenta en el estadio MetLife de Nueva Jersey, forzando que los jugadores y espectadores buscaran refugio en el interior del recinto. La demora tomó aproximadamente 30 minutos.

Después del empate sin goles en el debut contra el FC Porto en el mismo escenario, el ‘Verdao’ quedó como líder del Grupo A con cuatro puntos. Por su parte, Al Ahly (también venía de un 0-0 contra el Inter Miami) queda con una unidad.

