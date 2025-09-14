Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

El ex campeón mundial de boxeo, Ricky Hatton, de 46 años, fue encontrado muerto en su casa de Greater Manchester durante la mañana de este 14 de septiembre.

"Un público convocó a un funcionario para asistir a Bowlacre Road en Tansedhead a las 6:45 AM de hoy y encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años. No hay circunstancias sospechosas en este momento”, fueron las palabras de un portavoz del Departamento de Policía de Greater Manchester.

Hatton, quien ganó 45 de sus 48 combates profesionales en una reconocida carrera de 15 años, se subió al ring por última vez de manera profesional en 2012, donde cayó por nocaut ante Vyacheslav Senchenko.

A lo largo de ella obtuvo grandes victorias frente a José Luis Castillo y Luis Collazo, mientras que también se le recuerdan sus derrotas ante Manny Pacquiao y Floyd Mayweather.

Su récord fue de 45-3 (32 KO’s) y el año pasado fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo, donde se le valoró su gran trabajo de todo este tiempo.

British boxing icon Ricky Hatton has died at the age of 46.



The multi-time world champion leaves behind a fantastic legacy.



Rest in peace. pic.twitter.com/O0qz2uw4Ia — talkSPORT (@talkSPORT) September 14, 2025

