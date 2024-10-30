Murió esquiadora de 19 años tras sufrir una caída

La esquiadora italiana Matilde Lorenzi, de 19 años, falleció a causa de las heridas causadas por una caída durante un entrenamiento el lunes, según anunciaron este martes las autoridades italianas. La joven deportista era una de las grandes promesas del equipo italiano de esquí alpino.

"Matilde Lorenzi nos ha dejado”, afirmó la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI). El presidente Flavio Roda no da crédito de la terrible tragedia vivida por la FISI. Las condolencias llegan igualmente por parte de los entrenadores, atletas, compañeras de Matilde y entrenadores.

Lorenzi formaba parte del equipo deportivo del Ejército italiano. Era especialista en pruebas de velocidad, y la pasada temporada había ganado el campeonato italiano de esquí absoluto y en la modalidad de súper G en la alpina Sarentino.

La federación italiana anunció el lunes que la esquiadora se había caído en la pista Grawand G1 en Val Senales (noreste de Italia) y que había sido trasladada inmediatamente en helicóptero al hospital de Bolzano.

Según la prensa italiana, la esquiadora, originaria de Villarbasse, en Piamonte, perdió el control de sus esquís y golpeó violentamente con la cabeza la superficie helada de la pista.

