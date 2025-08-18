Murió Julio César León, el primer ciclista olímpico de Venezuela

El deporte venezolano está de luto por el fallecimiento de Julio César León, el primer ciclista en representar al país en unos Juegos Olímpicos. La noticia fue confirmada este domingo, 17 de agosto por la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela. Tenía 100 años de edad.

Nació en el estado Trujillo el 2 de febrero de 1925, Julio César León hizo historia al clasificar para los Juegos Olímpicos de Londres 1948, donde compitió como el único ciclista venezolano. Su participación en el evento marcó un hito para el deporte nacional y abrió el camino para las futuras generaciones de atletas.

Después de su carrera competitiva, León se mantuvo activamente involucrado en el ciclismo como promotor, compartiendo su experiencia con jóvenes talentos. En 2020, el gobierno venezolano le otorgó la Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a su trayectoria y legado.

"Estoy tan agradecido", habría expresado el ciclista durante un homenaje en febrero, manifestando su orgullo por ser un "ejemplo para que otros venezolanos, como yo, llegaran lejos". Su vida se erigió como un símbolo de dedicación, disciplina y perseverancia.

Noticia al Día/Con información de El Universal