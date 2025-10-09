Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

El legendario entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, murió en la tarde de este miércoles 8 de octubre a los 69 años de edad.

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, publicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de sus redes sociales.

Russo, quien había sido diagnosticado con cáncer en 2017, (cuando entrenaba a Millonarios de Colombia) cumplía su tercer ciclo como DT del gigante argentino.

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, fue el mensaje de despedida de Boca Juniors.

Russo fue campeón con Boca Juniors, Vélez Sarfield, Rosario Central, Millonarios, entre otros logros, demostrando su capacidad de dirigir grandes equipos de Sudamérica.

😢🏆 Siempre te recordaremos con una sonrisa: QEPD Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/oVkoPDQX53 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 8, 2025

Noticia al Día