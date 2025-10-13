Lunes 13 de octubre de 2025
Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Su legado se magnificó a través de sus hijos, Roberto y Sandy Alomar Jr., a quienes guió y vio convertirse en estrellas de las Grandes Ligas

Por Christian Coronel

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño
El beisbol puertorriqueño está de luto tras el fallecimiento de Santos "Sandy" Alomar, exjugador de Grandes Ligas y patriarca de una de las familias más reconocidas del béisbol, a la edad de 81 años. La noticia fue confirmada hoy, lunes, por la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

Nacido en Salinas en 1943, Alomar fue una figura respetada tanto dentro como fuera del diamante. Su carrera en las Grandes Ligas comenzó en 1964 con los entonces Bravos de Milwaukee, dando inicio a una trayectoria de 15 temporadas en la que se destacó por su versatilidad y habilidad defensiva en el cuadro interior.

A lo largo de su carrera en el mejor beisbol del mundo, Alomar vistió los uniformes de los Bravos de Atlanta, Mets de Nueva York, Medias Blancas de Chicago, Angelinos de California, Yankees de Nueva York y Vigilantes de Texas.

En un hito para el deporte de la isla, en el año 2003, estuvo al mando del primer Equipo Nacional de Béisbol de Puerto Rico compuesto íntegramente por peloteros profesionales para una competencia oficial avalada por la federación internacional, un testamento de su profundo compromiso con el desarrollo del béisbol boricua.

Su legado se magnificó a través de sus hijos, Roberto y Sandy Alomar Jr., a quienes guió y vio convertirse en estrellas de las Grandes Ligas.

Roberto, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, es considerado uno de los mejores segunda base de todos los tiempos, mientras que Sandy Jr. fue un receptor estelar y ganador del premio Novato del Año.

La partida de Santos Alomar representa una pérdida significativa para el deporte puertorriqueño, dejando atrás una herencia de excelencia, dedicación y amor por el béisbol que perdurará por generaciones.

