Nadadora paraguaya desmiente que fue expulsada de la Villa Olímpica por conducta inapropiada

El pasado 27 de julio, la nadadora e influencer paraguaya, Luana Alonso, compitió por los 100 metros estilo mariposa, ocupando el sexto peldaño de la competencia que sería la única prueba para Alonso en la justa deportiva que se desarrolla en París.

Tras finalizar su participación, la atleta aprovechó para conocer lugares de la capital francesa y en su retorno a la Villa Olímpica, el Comité Olímpico de Paraguay decidió expulsarla por conducta inapropiada.

Alonso quedó envuelta bajo una polémica luego de que se filtrara un mail que le habría enviado la jefa de misión del Comité Olímpico de Paraguay, solicitándole a la atleta que se fuera de la Villa Olímpica ya que por algún motivo consideraban su presencia contraproducente para la delegación: "Su presencia en el día de la fecha está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay"

"Le agradecemos que proceda conforme se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas", añade el texto.

No obstante, Alonso desmintió que el comité olímpico de su nación la haya expulsado, indicando que la información es falsa.

Nunca me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten", escribió la atleta suramericana en un estado de su cuenta instagram.

