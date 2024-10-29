Naholy Bastidas, Yorby Villalobos, Linda Pérez y Damián Villa son los abanderados del Zulia para los Juegos Deportivos Nacionales y Juveniles

A pocos días de encender la llama que dará inicio a los XXI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y a casi un mes de los III Juegos Paranacionales la autoridades deportivas del Zulia, anuncian a los atletas y paratletas que portarán la Bandera Regional en los respectivos actos inaugurales de la competencia Oriente 2024.

Alexander Delgado, Secretario Regional de Deportes, expresó "los 342 atletas que nos estarán representando en los Juegos Juveniles y los más de 100 que lo harán en el deporte adaptado merecen portar el pabellón zuliano, ya que cada uno es el mejor en su deporte y categoría y con mucho esfuerzo, honor y gallardía, defendieron los colores y lograron clasificar a la contienda nacional".

"Por razones protocolares se hace una selección y hemos escogido a una pareja para que lleve la Bandera durante el desfile de cada competencia, no fue fácil, pero cada uno de ellos posee un palmarés competitivo brillante, y han demostrado disciplina, compromiso, responsabilidad, liderazgo y compañerismo". Agregó el Secretario.

"Naholy Bastidas de Taekwondo, Yorby Villalobos de Lucha Olímpica, por los atletas juveniles, y por los paratletas, Linda Pérez de Paratletismo y Damián Villa de Paranatación, todos campeones nacionales y selección tricolor serán nuestros deportistas que tendrán el honor de llevar la bandera del Zulia en la cita oriental". Anunció la autoridad.

Los XXI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles serán inaugurados el día 8 de noviembre en el Estadio Olímpico José Antonio Anzoátegui del estado Anzoátegui, y los III Juegos Paranacionales el 1 de diciembre, sin sede anunciada para la apertura.

Abanderados Juveniles:

Naholy Bastidas

Disciplina: Taekwondo

Modalidad: Kyorugui

Categoría: 62 kilogramos

Yorby Villalobos:

Disciplina: Lucha Olímpica

Modalidad: Libre

Categoría: 92 kilogramos

Abanderados Paratletas:

Linda Pérez

Disciplina: Paratletismo

Categoría: T11 (Visual)

Pruebas: 100 metros, 200 metros

Damián Villa

Disciplina: Paranatación

Categoría: S5 (Discapacidad Física Moderada)

Pruebas: 100 metros pecho, 50 metros libre, 100 metros libre, 100 metros espalda, 200 metros combinado.

Prensa IRDEZ

