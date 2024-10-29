Napoli superó al Milan y sigue firme en la cima de la Serie A

Napoli superó 2-0 al Milan este martes 29 de octubre en el estadio de San Siro por la décima jornada de la Serie A. Los tantos fueron obra de Lukaku y Kvaratskhelia.

Cabe destacar que este equipo ganó ocho partidos de diez. Además, es el equipo que menos goles recibió en el torneo junto a Juventus (cinco).

Con este resultado, Napoli es líder del fútbol italiano con 25 puntos, mientras que el Milan se ubica en el octavo puesto con 14 unidades.

El próximo encuentro de los dirigidos por Antonio Conte será el domingo ante Atalanta. Por su parte, el ‘rossonero’ hará lo propio en sábado frente a Monza.

Asimismo, el Milan también juega la Uefa Champions League y su próximo duelo es ante el actual campeón de la competición, el Real Madrid.

Napoli defeat Milan 2-0 to go seven points clear at the top of the Serie A table 📈 pic.twitter.com/4xqlAD0Drt — B/R Football (@brfootball) October 29, 2024

