Martes 04 de noviembre de 2025
Deportes

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Grabow formó parte de los 1.600 competidores en Hawái, enfrentándose a un recorrido famoso por sus largas subidas y fuertes vientos. Esta fue su undécima competencia Ironman

Por Christian Coronel

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan
Hace unas semanas, Natalie Grabow hizo historia al convertirse en la mujer de mayor edad en completar un Campeonato Mundial IronMan en Hawái, a sus 80 años.

Este triatlón de larga distancia es conocido por ser una de las pruebas más exigentes del mundo, que consiste en 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie, equivalente a un maratón.

"Me encanta el desafío", comentó Grabow en una entrevista con Newsday del Servicio Mundial de la BBC. "La razón por la que todos participan es por el desafío y la satisfacción de haber superado un gran reto. Eso realmente impulsa la confianza en uno mismo".

Grabow formó parte de los 1.600 competidores en Hawái, enfrentándose a un recorrido famoso por sus largas subidas y fuertes vientos. Esta fue su undécima competencia Ironman, la cual completó en 16 horas y 45 minutos, dentro del límite de 17 horas.

A pesar de haber comenzado a correr a los 40 años sin saber nadar, Grabow se sintió motivada por sus amigos triatletas a participar en un triatlón sprint. Aunque inicialmente se sintió avergonzada por no saber nadar, decidió aprender a los 59 años para poder competir más. A pesar de una lesión en los isquiotibiales que sufrió cinco semanas antes de la carrera, Grabow se preparó y se presentó en la línea de salida.

Durante la carrera, cuando se acercaba a la meta, tropezó y cayó, pero se levantó y continuó. "Fue sorprendente y un poco vergonzoso", admitió. Al cruzar la meta, fue recibida por Cherie Gruenfeld, quien había establecido el récord anterior de ser la mujer de mayor edad en completar el Ironman a los 78 años.

Grabow no tiene planes de detenerse; ya se inscribió en dos triatlones de medio Ironman para el próximo año. Sin embargo, enfatiza que lo que realmente la motiva no son solo las victorias, sino el proceso diario de entrenamiento. "Siempre me mantendré activa, siempre me levantaré y haré algo", concluyó.

Noticia al Día / BBC

