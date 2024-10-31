Navegantes del Magallanes dejó en el terreno a Caribes de Anzoátegui y cortó mala racha

Navegantes del Magallanes dejó en el terreno a Caribes de Anzoátegui para derrotarlos 5-2 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia este miércoles 30 de octubre.

El lanzador ganador fue Anthony Vizcaya, mientras que Gabriel Yanez se llevó la caída. Además, Carlitos Rodríguez fue el héroe de la noche al conectar el imparable decisivo.

Por otro lado, el pitcher Wilking Rodríguez (Navegantes del Magallanes) llegó a la cifra de 100 encuentros en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

‘La Nave Turca’ se ubica en la cuarta posición con ocho victorias y ocho derrotas. Asimismo, ‘La Tribu’ ocupa la quinta casilla con siete y siete.

Lee también: Tiburones de la Guaira continúa imparable y le gana el primero a Leones del Caracas

¡Feliz día magallaneros! ☺️



Que sea un día tan chévere como el héroe de anoche: Carlitos Rodríguez con el hit de oro que nos dio la victoria 👏👏👏



Vaaamos Chiiiin, Vaaaamos Nave ⚓️⛴️#Magallanes #Todosabordo pic.twitter.com/2Q5DBQh2uo — Magallanes BBC ⚓️⚾️ (@Magallanes_bbc) October 31, 2024

Noticia al Dia