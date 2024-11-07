Navegantes del Magallanes se lleva importante victoria frente a Cardenales de Lara

Navegantes del Magallanes superó 9-5 a Cardenales de Lara este miércoles 6 de noviembre en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Deolis Guerra fue el lanzador ganador, mientras que Luis Rico cargó con la derrota. A su vez, Wilking Rodríguez se llevó el juego salvado.

Alberth Martínez conectó jonrón y se convirtió en el segundo pelotero con más cuadrangulares en la historia de Navegantes del Magallanes.

Dicho esto, ‘La Nave Turca’ se ubica en el tercer lugar de la tabla de clasificación con once victorias y diez derrotas.

Por su parte, Cardenales de Lara, actual subcampeón de la LVBP, cayó a la sexta posición con récord de nueve triunfos y once reveses.

