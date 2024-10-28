Nets supera a Bucks para lograr su primera victoria de temporada

Nets de Brooklyn selló este domingo su primer triunfo de temporada tras derrotar 115-102 a los Bucks de Milwaukee, en un duelo que se llevó a cabo en el Barclays Center de Nueva York.

Brooklyn logra el triunfo conducido por Cam Thomas (32 puntos, 25 de ellos en la segunda mitad) y Dennis Schroder (29 puntos y seis asistencias).

En unos Bucks muy pobres, Giannis Antetokounmpo, bien defendido por los Nets, rozó no obstante el triple-doble (22 puntos, 12 rebotes y siete asistencias), Damian Lillard consiguió 21 puntos y Brook López sumó 15.

Tras la finalización de la jornada, ambos conjuntos dejan récord de 1-2, en la naciente temporada 2024-2025 de la NBA.

