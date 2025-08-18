Lunes 18 de agosto de 2025
Deportes

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Santos marcha 15° en el torneo, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso

Por Christian Coronel

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El astro brasileño Neymar, que volvió al Santos de Brasil a finales de enero, sufrió la peor derrota de su carrera: 0-6 frente al Vasco da Gama en su propio estadio.

La estrepitosa caída caló hondo en la estrella brasileña, que se retiró entre lágrimas del terreno de juego (incluso abrazado por el entrenador del equipo rival), y también en su familia, al punto de que su hijo mayor, Davi Lucca, le escribió un tierno mensaje con el objetivo de levantarle la moral.

"Buenas noches, pa. Sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que, en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar para apoyarte.Además de un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, e, incluso en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenlo en mente. Ten en mente que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, independientemente de si son buenos o malos", fueron parte de sus palabras.

Por otro lado, expresó: "Tú eres mi papá y siempre ten presente que yo estoy acá para ti. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y vas a seguir haciendo. Eres increíble. Te amo con todo mi corazón. Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién eres, porque tú eres capaz.No uses la derrota de hoy como un fracaso. Por el contrario, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides, eres increíble".

En su primer paso por el Santos, Neymar tocó el cielo de América con las manos al ganar la Copa Libertadores 2011 y la Recopa Sudamericana 2012, además de ser tricampeón del campeonato paulista entre 2010 y 2012.

Sin embargo, los números de su segunda etapa en el club distan de ser los ideales: marcó tres goles y dio tres asistencias en siete partidos del Campeonato Paulista, pero el Santos se quedó afuera en semifinales. En la Copa de Brasil jugó unos minutos en la eliminación por penales ante el Club Regatas Brasil (CRB).

En el Brasileirao, la historia no es muy distinta: participó en apenas 11 de los 19 partidos (estuvo lesionado más de un mes) que disputó su equipo, con apenas tres goles y ninguna asistencia.

Santos marcha 15° en el torneo, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, pero también a tres puntos de la zona de clasificación a competencias internacionales.

Noticia al Día / CNN

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Las reinas que conquistan el ring estadounidense de la lucha libre

Las reinas que conquistan el ring estadounidense de la lucha libre

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

“Reina de la Ketamina” se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

El actor fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades, California
Deportes

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Con este resultado, ambos equipos tienen diez puntos y siguen peleando por un puesto en el cuadrangular
Deportes

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

En la prelista de convocados sí figuran nombres como Neymar y los madridistas Rodrygo y Éder Militão
Deportes

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Este significa el sexto título en la temporada para el murciano (22 en su carrera)

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025