Neymar deja el campo con molestias en partido de la Champions Asiática

El extremo izquierdo brasileño, Neymar Jr., abandonó el partido donde su equipo, el Al-Hilal de Arabia Saudita, derrotó 3-0 de local al Esteghal de Irán, con "hatrick" del delantero serbio Aleksandar Mitrovic, en un encuentro correspondiente a la Champions Asiática.

El astro brasileño pudo disputar únicamente media hora de juego, entrando al minuto 58 y remplazado al 87, al sentir molestias en su rodilla derecha.

De este modo, el final de la carrera de Neymar se ha visto empañada por múltiples lesiones que no le permiten mantenerse activo durante una temporada completa. Asimismo, el ex jugador del Barcelona y París Saint Germain ha estado en el punto de mira de los medios y la afición por sus constantes salidas nocturnas, algo que ha sido tachado de indisciplina.

Se espera en unas horas el reporte médico del cuadro árabe para conocer el alcance de la nueva lesión que sufrió Neymar, para luego determinar su tiempo de baja.

