Sábado 20 de septiembre de 2025
Deportes

Neymar sufre críticas por su ausencia en la eliminación de Santos en medio de su lesión

Santos cayó 2-1 ante el Corinthians en el Neo Química Arena por la semifinal de la competición y Neymar no fue parte debido a una lesión en el muslo

Por Christian Coronel

Neymar sufre críticas por su ausencia en la eliminación de Santos en medio de su lesión
El astro brasileño Neymar estuvo en el "ojo del huracán" después de la eliminación de Santos del Campeonato Paulista el pasado domingo 9 de marzo.

El ‘Peixe’ cayó 2-1 ante el Corinthians en el Neo Química Arena por la semifinal de la competición y Neymar no fue parte debido a una lesión en el muslo.

Según ESPN, el número 10 del Peixe sintió la molestia muscular después de la práctica del pasado jueves 6 de marzo en el centro de entrenamiento Rei Pelé.

El jugador estrella se lo comunicó al entrenador Pedro Caixinha y al cuerpo técnico y se le indicó que en los próximos días realizarse sólo trabajo de fortalecimiento muscular, además de fisioterapia.

"Neymar tenía algunas molestias, que todos pensamos que no eran importantes para que contribuyera al juego. Son sólo molestias. Fue una petición mía y él aceptó estar con el grupo aun sabiendo que no podría jugar, porque es un jugador especial, iluminado, con una energía fantástica, y sufrió mucho por no poder participar en el partido", explicó el entrenador Pedro Caixinha en la rueda de prensa posterior al partido.

Por su parte, Neymar fue visto en una fiesta de cumpleaños días antes de anunciar su lesión, lo que lo ha colocado en el "ojo del huracán".

Noticia al Dia / ESPN

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

FANB inicia despliegue de

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Alcaldía de Maracaibo hace un llamado a Inversiones INMACA a ponerse derecho con sus terrenos abandonados

Ante la gran cantidad de terrenos y estructuras abandonadas y llenas de basura, los funcionarios de la Alcaldía de Maracaibo, continúan recorriendo la ciudad
Gleyber Torres alcanza los 1.000 hits en Grandes Ligas

El criollo se une a la selecta lista de criollos con mil imparables en el big show
Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

El equipo blanco acumula cinco victorias y mantiene su paso perfecto en el balompié español
Oswaldo Vizcarrondo se perfila como técnico interino de la Vinotinto

El exdefensor Vinotinto estaría al mando de la selección de mayores para el amistoso ante Argentina

