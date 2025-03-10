Neymar sufre críticas por su ausencia en la eliminación de Santos en medio de su lesión

El astro brasileño Neymar estuvo en el "ojo del huracán" después de la eliminación de Santos del Campeonato Paulista el pasado domingo 9 de marzo.

El ‘Peixe’ cayó 2-1 ante el Corinthians en el Neo Química Arena por la semifinal de la competición y Neymar no fue parte debido a una lesión en el muslo.

Según ESPN, el número 10 del Peixe sintió la molestia muscular después de la práctica del pasado jueves 6 de marzo en el centro de entrenamiento Rei Pelé.

El jugador estrella se lo comunicó al entrenador Pedro Caixinha y al cuerpo técnico y se le indicó que en los próximos días realizarse sólo trabajo de fortalecimiento muscular, además de fisioterapia.

"Neymar tenía algunas molestias, que todos pensamos que no eran importantes para que contribuyera al juego. Son sólo molestias. Fue una petición mía y él aceptó estar con el grupo aun sabiendo que no podría jugar, porque es un jugador especial, iluminado, con una energía fantástica, y sufrió mucho por no poder participar en el partido", explicó el entrenador Pedro Caixinha en la rueda de prensa posterior al partido.

Por su parte, Neymar fue visto en una fiesta de cumpleaños días antes de anunciar su lesión, lo que lo ha colocado en el "ojo del huracán".

