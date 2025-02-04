Domingo 17 de agosto de 2025
Deportes

Neymar ya podrá jugar oficialmente con el Santos

Neymar Jr. fue inscrito para jugar con el Santos en el fútbol brasileño

Por Daniel García

Neymar ya podrá jugar oficialmente con el Santos
Este martes 4 de febrero, luego de completar su primer entrenamiento con Santos, el atacante brasileño Neymar Jr., fue inscrito en el registro de jugadores de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y ya puede jugar oficialmente con el club donde inició su carrera como futbolista.

«Neymar ya está registrado» en el boletín de la CBF y «está en condiciones de jugar partidos oficiales con el Santos», señaló el club en un comunicado compartido en redes sociales.

El Departamento de Transferencias y Licencias de la CBF informó que recibió toda la documentación del Al-Hilal saudí, su anterior club, y procedió a la inscripción del delantero brasileño.

«La CBF da la bienvenida a Neymar y le desea suerte en esta nueva etapa de su carrera», añadió el comunicado.

La confederación destacó que Neymar «es el máximo goleador de la historia de la selección brasileña, con 79 goles«, con la que conquistó dos títulos: la Copa Confederaciones en 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

El habilidoso atacante se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros el lunes y se espera que salte al césped este miércoles en el duelo contra el Botafogo de São Paulo, correspondiente al Campeonato Paulista.

El destacado carioca firmó un contrato de seis meses prorrogables con el Santos, club donde se formó y al que ha vuelto tras su aciaga etapa en el fútbol saudí unos días antes de los 33 años que cumplirá este jueves.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Jackson Chourio entre los mejores en su posición

Temas:

