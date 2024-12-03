Niñas del voleibol solicitan transporte para el festival nacional en Carabobo

El futuro del voleibol femenino zuliano se alista para asistir al Festival Nacional de la especialidad, en representación del Estado Zulia, del próximo 10 al 15 de diciembre en Carabobo.

Son niñas de las categorías premini y mini, que pertenecen a la región zuliana, de diferentes municipios. Ambos seleccionados están avalados y supervisados por la Asociación de Voleibol del Estado Zulia, que preside Régulo Vargas, quien encomendó la responsabilidad de comandar a los dos equipos al entrenador Darwin Malavé, perteneciente a la élite de entrenadores de alto nivel en Venezuela.

Malavé viene de dirigir a la selección juvenil masculina, el año 2023, en el Nacional de Voleibol realizado en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, llevando al Zulia al segundo lugar.

Pero en estos momentos los familiares y técnicos realizan algunas actividades, como verbenas y rifas para que las 24 niñas y sus 4 entrenadores puedan trasladarse hasta Carabobo y representar al Zulia en ese festival.

El llamado es para la gobernación del estado o cualquier ente gubernamental, para que respalde a estos equipos con el transporte; un gran problema que padecen los atletas zulianos, de no tener a la mano una flota de buses para asistir a eventos deportivos que les permita elevar su nivel y calidad.

Nota de prensa

