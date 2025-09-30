Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

El jugador y capitán de Caribes de Anzoátegui, Niuman Romero, anunció oficialmente el fin de su carrera como pelotero profesional, luego de 19 temporadas disputadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y un breve paso por las Grandes Ligas (MLB).

Romero se convirtió en uno de los referentes históricos de la tribu oriental, equipo con el que conquistó múltiples títulos y dejó una huella imborrable tanto por su liderazgo como por su consistencia en el terreno de juego. Su retiro marca el cierre de una etapa dorada para Caribes, donde fue símbolo de entrega, disciplina y compromiso.

Durante su trayectoria, el infielder venezolano también tuvo participación en el béisbol organizado de Estados Unidos, incluyendo una breve estadía en las Mayores con los Indios de Cleveland y Orioles de Baltimore, además de destacadas actuaciones en ligas del Caribe y torneos internacionales.

"Hoy cierro este capítulo con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que entregué lo mejor de mí en cada juego", reza parte del comunicado compartido en redes sociales.

