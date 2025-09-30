Martes 30 de septiembre de 2025
Deportes

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

El pelotero que representó a los Caribes de Anzoátegui tomo la decisión este lunes

Por Daniel García

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El jugador y capitán de Caribes de Anzoátegui, Niuman Romero, anunció oficialmente el fin de su carrera como pelotero profesional, luego de 19 temporadas disputadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y un breve paso por las Grandes Ligas (MLB).

Romero se convirtió en uno de los referentes históricos de la tribu oriental, equipo con el que conquistó múltiples títulos y dejó una huella imborrable tanto por su liderazgo como por su consistencia en el terreno de juego. Su retiro marca el cierre de una etapa dorada para Caribes, donde fue símbolo de entrega, disciplina y compromiso.

Durante su trayectoria, el infielder venezolano también tuvo participación en el béisbol organizado de Estados Unidos, incluyendo una breve estadía en las Mayores con los Indios de Cleveland y Orioles de Baltimore, además de destacadas actuaciones en ligas del Caribe y torneos internacionales.

"Hoy cierro este capítulo con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que entregué lo mejor de mí en cada juego", reza parte del comunicado compartido en redes sociales.

Lee también: La Vinotinto presenta sus convocados para amistosos del mes de octubre

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Cristo de Aranza: Donde nació la fe en Maracaibo

Cristo de Aranza: Donde nació la fe en Maracaibo

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Noticias Relacionadas

Deportes

26 peloteros venezolanos figuran en la postemporada 2025 de las Grandes Ligas

En la lista de 26 peloteros, tres zulianos estarán jugando los playoffs

Al Dia

La Vinotinto presenta sus convocados para amistosos del mes de octubre

32 nombres fueron llamados a los compromisos ante Argentina y Belice
Deportes

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Es el octavo título del año alcanzado por el número del tenis
Al Dia

Dojo Tenshikan logra hazaña histórica en el Campeonato Nacional de Karate Do

Los representantes del karate zuliano, una vez màs demostraron su talento en el tatami nacional


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025