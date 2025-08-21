¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela enfrentará a Aruba este jueves 21 de agosto en una nueva oportunidad para llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se disputa en Williamsport, Pensilvania.
Cabe destacar que la Pequeña Liga de Cardenales de Lara viene de caer el pasado miércoles 20 de agosto por pizarra de 3-7 ante su similar de China Taipéi.
A su vez, Aruba blanqueó 3-0 a Japón para meterse en la antesala de la gran final, donde deberá medirse a Venezuela en la semifinal para buscar el pase al duelo por el título internacional ante China Taipéi.
El duelo se llevará a cabo a las 3:00 de la tarde (hora Venezuela).
