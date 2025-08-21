Noche oscura en el fútbol sudamericano: Batalla campal deja heridos de gravedad en Avellaneda

El partido de este miércoles 20 de agosto entre Independiente de Avellaneda y U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido tras desatarse una batalla campal en las gradas del estadio Libertadores de América.

El incidente ha dejado al menos diez heridos de gravedad, uno en estado crítico, y cerca de 90 detenidos, la mayoría aficionados chilenos.

El duelo se desarrollaba con normalidad y estaba empatado 1-1 al inicio de la segunda parte. En ese momento, desde la tribuna visitante, ocupada por unos 3.000 aficionados de Universidad de Chile, comenzaron los incidentes: baños destrozados y lanzamiento de butacas y piedras hacia los aficionados argentinos.

La situación se complicó cuando la policía comenzó a desalojar a los visitantes. Fue entonces cuando, con el sector prácticamente liberado, un grupo de barras bravas de Independiente atacó a los chilenos que aún permanecían en el lugar.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió cancelar el encuentro tras constatar que no existían condiciones mínimas de seguridad. La Conmebol confirmó más tarde que el duelo quedaba oficialmente suspendido por "falta de garantías".

"Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones", señala el organismo en un comunicado.

El suceso ha derivado en una guerra de responsabilidades. Desde Universidad de Chile, el directivo Daniel Schapira ha criticado duramente la organización: "No pueden poner a nuestra hinchada arriba de la barra de Independiente. Es una locura".

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha condenado la violencia apuntando también contra la Conmebol: "Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables".

Se espera que en las próximas horas, Conmebol emita sanciones severas para ambos equipos.

Una noche de barbarie, caos y sangre enlutaron lo que debería haber sido un simple partido de fútbol.



En Avellaneda, en el Libertadores de América, se enfrentaron Independiente vs U. de Chile.



Un resumen en imágenes de lo que fue una noche terrorífica.



