Por Daniel García

Norris comandó en el sprint del Gran Premio de Brasil
Lando Norris, ganador de la carrera sprint este sábado, le recortó tres puntos a Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, en un circuito de Interlagos, donde la lluvia que cayó durante la tarde obligó al aplazamiento de la clasificación para el domingo.

Antes de que, tras varios retrasos, la lluvia obligara a cambiar al domingo la sesión rápida principal, que se disputará horas antes del GP número 20 de los 24 pautados en el Mundial más largo de la historia, Norris había ganado la carrera sprint pautada a 24 vueltas.

El británico se impuso a su compañero, Oscar Piastri, y a Max Verstappen (Red Bull), que posteriormente fue sancionado con cinco segundos (por infringir la normativa durante el coche de seguridad virtual) y tuvo que cambiar puestos con Charles Leclerc (Ferrari), que había cruzado la meta en cuarto lugar.

Verstappen ahora lidera el Mundial con 367 puntos y su ventaja sobre Norris se redujo a 44 puntos, mientras que Leclerc quedó a 70 unidades; a falta de cuatro carreras y el último sprint del año, en Losail (Qatar), en la penúltima prueba de un campeonato que se cerrará en Abu Dabi el próximo 8 de diciembre.

Carlos Sainz (Ferrari) acabó quinto un sprint en el que Sergio Pérez (Red Bull) ganó cinco puestos desde la parrilla hasta la meta y concluyó octavo, capturando el último punto en liza de una carrera corta en la que suman los primeros ocho. Y el argentino Franco Colapinto (Williams) acabó duodécimo.

La jornada no se pudo completar a causa de la fuerte lluvia. «No podemos controlar la meteorología. No es seguro pilotar. Ahora la FIA (Federación Internacional del Automóvil) está haciendo una nueva comprobación para ver la hora correcta en la que se pueda disputar la calificación», comentó Stefano Domenicali, presidente y consejero de la F1, confirmando el aplazamiento de la clasificación principal.

En una pista en la que la cuarta y la duodécima de sus quince curvas estaban muy anegadas, y con la certeza de que, aunque en el improbable caso de que cesasen las precipitaciones, la ‘qualy’ no se iba a poder completar a plena luz del día, la organización tomó la decisión más sensata.

Y tanto las eliminatorias que decidirán la parrilla, como la carrera -prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305,8 kilómetros- se disputarán este domingo.

Norris, que había liderado todas las tablas de tiempos del viernes, salvo la de la decisiva SQ3, en la que lo superó su compañero Piastri, siguió metiéndole presión al triple campeón mundial neerlandés, que perderá cinco puestos en la parrilla de mañana por haber cambiado de nuevo varios elementos en la unidad de potencia de su Red Bull.

Norris se impuso en la pelea de cuatro

En cuanto a la carrera corta, Lando arrancaba segundo, dos puestos por delante de Verstappen; con Sainz quinto en parrilla, ‘Checo’ decimotercero y Colapinto, decimocuarto.

Todos afrontaron la prueba corta con el neumático medio. Y los ocho primeros, los que optaban a puntos, mantuvieron sus plazas en la salida con ‘Mad Max’ atacando a Leclerc, que había salido tercero y lo bloqueó durante gran parte del recorrido.

Piastri tiró todo lo que pudo antes de cederle la primera plaza a Norris en la vigésima segunda de las 24 vueltas, efectuando una gran labor de equipo en beneficio del inglés.

No sin antes resistir los constantes embates de los que fueron víctimas por parte de Leclerc y Verstappen, quienes les impedían realizar el cambio de posiciones con tranquilidad.

‘Checo’ entró momentáneamente en los puntos en la vuelta 15, en dura pugna con Liam Lawson (RB), que le devolvió el adelantamiento poco después.

Verstappen rebasó a Leclerc en el giro 18 y se despegó del monegasco para minimizar los daños y concluir tercero, por detrás de los dos McLaren, que efectuaron el cambio de posiciones justo a tiempo, ya que poco después se decretó un ‘coche de seguridad virtual’ a causa de la salida de pista de Nico Hülkenberg (Haas) que hubiese podido complicar sus planes.

Sin embargo, ese ‘virtual safety car’ acabó complicando al líder del Mundial, investigado -primero- y, posteriormente, sancionado por infringir la normativa de actuación durante el despliegue del citado coche. Acción que le costó la reducción de un punto más en la ventaja que le lleva a Norris.

En la vigésima primera vuelta, ‘Checo’ pasó de nuevo a Lawson. El bravo piloto tapatío mantuvo la posición hasta la meta y capturó el último punto en liza. En un sprint en el que puntuaron los ocho primeros en parrilla menos el oceánico, desbancado por el mexicano.

Sainz mantuvo la quinta plaza, pero no acabó contento. «Hemos tenido problemas de balance y de neumáticos. No ha sido una buena carrera. Si queremos tener una buena carrera mañana, hay que mejorar. Hoy no teníamos ritmo», comentó el español de Ferrari, que viene de ganar, de forma brillante, el pasado domingo en México.

Después de la carrera sprint, comenzó a llover con intensidad. Y comenzaron los aplazamientos de una clasificación que debía haber arrancado a las 2:00 PM y se trasladó definitivamente al domingo dos horas más tarde.

Sao Paulo completará el triplete que arrancó hace dos fines de semana en Estados Unidos y se prolongó el pasado en Ciudad de México. Dentro de tres semanas, el Mundial se cerrará con otro ‘programa triple’ que se abrirá en Las Vegas (EEUU) y que, antes de la clausura de Abu Dabi, pasará por Qatar, sede del último fin de semana con formato sprint de la temporada.

EFE

