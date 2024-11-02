Norris fue el mejor en el ensayo libre para el GP de Brasil

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, dominó en el primer y único ensayo correspondiente al GP de Brasil que se llevará a cabo este domingo.

En la mejor de sus 29 vueltas, Norris cubrió los 4.3 kilómetros en la pista de Interlagos en un minuto, diez segundos y 610 milésimas, 181 menos que su compatriota George Russell (Mercedes) y con 195 respecto a otro inglés, Oliver Bearman, sustituto en Haas del indispuesto danés Kevin Magnussen, que marcó su giro rápido, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Y de esta manera quedó el podio del ensayo libre para el GP de Sao Paulo (Brasil):

.1. Lando Norris GBR McLaren 1:10,610

.2. George Russell GBR Mercedes 1:10,791

.3. Oliver Bearman GBR Haas 1:10,805

.4. Oscar Piastri AUS McLaren 1:10,950

.5. Alexander Albon THA Williams 1:10,955

