Noticia Al Día celebra su copa en el duelo entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes

Noticia al Día dijo presente en el Luis Aparicio El Grande de Maracaibo para celebrar su tradicional Copa NAD, en el encuentro entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Foto: Xiomara Solano

Antes del inicio del juego, el director de este reconocido diario digital zuliano, Julio Reyes, tuvo el honor de realizar el primer lanzamiento. Acto seguido, el cantante Ozias Acosta interpretó las gloriosas notas del Himno Nacional, dando paso al llamado de "Play Ball" que marcó el inicio del duelo entre rapaces y eléctricos.

Foto: Xiomara Solano

Durante el séptimo inning, el estadio se llenará de tradición y sentimiento zuliano con la interpretación de “El Ferry”, uno de los himnos gaiteros más queridos, en la voz de Ozias Acosta.

Foto: Xiomara Solano

Al finalizar el encuentro, Gaiteros del Pozón tomará el escenario para cerrar la jornada con sus éxitos más emblemáticos, llevando la alegría de la gaita a cada rincón.

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Foto: Cortesía

Foto: Xiomara Solano

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día