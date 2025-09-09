Lunes 08 de septiembre de 2025
Nueve pugilistas zulianos representarán al estado en el Campeonato Nacional Juvenil

El estado Zulia definió sus integrantes para el Campeonato Juvenil que se llevará a cabo en Cumaná

Por Daniel García

Nueve pugilistas zulianos representarán al estado en el Campeonato Nacional Juvenil
Nueve pugilistas zulianos integran la selección que representará al estado en el Campeonato Nacional Juvenil Cumaná 2025, a disputarse del 16 al 22 de septiembre.

Los talentos emergieron tras el Estadal Juvenil (categoría 17-18 años), que culminó con éxito este domingo 7 de septiembre en el Parque Monumental Ana María Campos de Maracaibo, escenario que vibró con intensos combates.

“Fueron peleas de alto nivel competitivo, donde se evidenció el crecimiento de nuestros atletas tanto en la rama masculina como femenina, demostrando el desarrollo del boxeo en la región”, destacó Katherine Johana Marín, directiva de la Asociación Zuliana de Boxeo y entrenadora del equipo femenino.

Marín también agradeció el respaldo del Gobernador Luis Gerardo Caldera y del Secretario de Deportes, Fidel Madroñero, quienes han impulsado el fortalecimiento de la disciplina en el Zulia.

El combinado juvenil quedará concentrado en la Villa Deportiva Arquímedes Herrera, donde afinará su preparación de cara a la cita oriental.

Resultados 2da jornada:

  1. 51 kg: Andreina González (Rosario de Perijá) (RSC) – Yurianny Vergara (Cabimas) (3-0).
  2. 54 kg: Josuany Vásquez(Lagunillas) (RSC) – Mariangel Leblanc (Cabimas).
  3. 57-65 kg: Ivanna Porteles (Cabimas)(3-0) – Orangela Perozo (Cabimas)
  4. 55 kg: Ausubel Vera(J.M Semprún) – Richard Bido (Maracaibo) (Ganador por abandono)
  5. 60 kg: Jesús Morales(Mara)- Leandro Nava(San Francisco) (3-0)
  6. 60 kg: Edgar Beltrán(Maracaibo) (3-0)- Eduardo Lara (Lagunillas).
  7. 70 kg: Adriano Paz (Cabimas) – Fabián Rincón (Maracaibo) (3-0)
  8. 80 kg: Jesús Chourio (Catatumbo) (3-0)- Jhon González (San Francisco).
  9. 65 kg: Mario Quintero (San Francisco)- Santiago Manrique (Maracaibo) (3-0).

Selección de Boxeo Juvenil:
Femenino:
51 Kg. Yuriannys Vergara (Cabimas)
54 Kg. Jhosuanny Vásquez (Lagunillas)
57 Kg. Ivana Porteles (Cabimas)
65 Kg. Orangela Perozo (Cabimas)

Masculino:
55 Kg. Richard Bido (Maracaibo)
60 Kg. Leandro Nava (San Francisco)
65 Kg. Santiago Manriquez (Maracaibo)
70 Kg. Fabián Rincón (Maracaibo)
80 Kg. Jesús Chourio (Catatumbo)

