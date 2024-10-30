Nuggets batalló para vencer los Nets en Nueva York

Los Nuggets de Denver vencieron en tiempo extra a los Nets de Brooklyn con marcador de 144-139. Una destacada actuación del serbio Nikola Jokic marcó la diferencia ante el elenco de los Nets que dieron batalla hasta las instancias finales del compromiso.

El más destacado de los Nuggets fue Jokic, quien contribuyó con triple-doble d 29 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias, mientras que Murray (24 puntos), Aaron Gordon (24 puntos) y un efervescente como reserva Russell Westbrook (22 puntos), también aportaron para la causa de Denver.

Por los Nets, los mejores en una muy meritoria actuación fueron Dennis Schroder (28 puntos y 14 asistencias), Cam Thomas (26 puntos) y Cam Johnson (20 puntos y siete rebotes).

