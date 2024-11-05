Odegaard vuelve a los entrenamientos del Arsenal tras dos meses de lesión

El estelar capitán del Arsenal, el noruego Martin Odegaard, volvió a los entrenamientos del equipo tras sufrir una lesión de tobillo desde el pasado 31 de agosto con su selección.

Odegaard, esta temporada solo ha podido jugar tres encuentros con el conjunto inglés, perdiéndose 12 choques que incluyen, tres de Liga de Campeones, dos de Copa de la Liga y siete de Premier League.

El noruego cumpliendo con su plan de recuperación, participó este martes en el entrenamiento previo a medirse al duelo de Champions ante el Inter de Milán, por lo que significa una gran noticia para levantar el estado de ánimo de los "Gunners", que han perdido dos de los últimos tres partidos en la Premier League y está a siete puntos del líder.

Noticia al Día / EFE

