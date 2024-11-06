Ohtani fue operado con éxito de su lesión en el hombro izquierdo

Este martes 5 de noviembre, los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que el estelar jugador japonés, Shohei Ohtani, fue intervenido quirúrgicamente de su hombro izquierdo, luego de sufrir una lesión en la Serie Mundial disputada ante el equipo de los Yankees de Nueva York.

El cuadro angelino detalló que el procedimiento para reparar el desgarro en el labrum, resultante de una dislocación en el hombro izquierdo fue exitoso para el nipón, quien estaría recuperado para incorporarse a los campos de entrenamientos del próximo año.

Ohtani se lesionó el hombro tras un intento de robo de la segunda almohadilla durante el segundo enfrentamiento ante los neoyorquinos, obligándolo a jugar con un sujetador para mantener inmóvil el hombro izquierdo.

