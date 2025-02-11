Ohtani se reporta a los entrenamientos como lanzador y bateador designado de Dodgers

Este lunes 10 de febrero, el estelar jugador japonés de los Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, se presentó a los entrenamientos del equipo para ponerse a tono de cara a la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

El primer llamado de la organización de Los Ángeles fue para lanzadores y receptores, por lo que el nipón acudió para ejecutar sus primeros lanzamientos y práctica de bateo, en una campaña donde apunta ser lanzador y bateador designado.

“Lanzador y bateador designado, Shohei Ohtani”, publicó Dodgers en sus redes sociales, acompañado de un audiovisual donde se observa al estelar jugador haciendo lanzamientos desde el morrito.

Recientemente, el mánager Dave Roberts apuntó que el jugador está preparado para cumplir ambos roles para la venidera campaña del mejor beisbol del mundo.

En la pasada zafra, Ohtani solo fungió como bateador designado, lo cual le permitió ser el único jugador en tener una temporada de 50-50, además de ganar su segundo MVP consecutivo, esta vez en el viejo circuito con los Dodgers.

