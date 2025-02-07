Miércoles 20 de agosto de 2025
Deportes

Oleada de gastos en la MLB genera inquietud por falta de tope salarial

En un comunicado, el comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Rob Manfred, declaró que ha recibido varios correos electrónicos…

Por Noticia al Dia

Oleada de gastos en la MLB genera inquietud por falta de tope salarial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En un comunicado, el comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Rob Manfred, declaró que ha recibido varios correos electrónicos de aficionados preocupados por la ausencia de un tope salarial en el béisbol, especialmente a raíz del considerable gasto realizado por los Dodgers de Los Ángeles este invierno.

Las adquisiciones realizadas por los Dodgers han puesto en el foco la expiración del contrato colectivo en diciembre de 2027. "Este es un asunto en el que necesitamos estar vigilantes", afirmó Manfred el jueves después de una reunión de propietarios. "Necesitamos prestar atención y determinar si hay medidas que se puedan tomar para aliviar estas preocupaciones y asegurar un juego competitivo y saludable hacia el futuro".

Diferencias salariales en la MLB

Los Dodgers, campeones reinantes de la Serie Mundial, fueron el equipo que más gastó con una nómina que alcanzó los 353 millones de dólares, lo que les obligó a pagar un impuesto de 103 millones. Por otro lado, los Atléticos de Oakland tuvieron la nómina más baja, con poco menos de 84 millones de dólares. "Reconozco, y mis correos electrónicos reflejan, que hay aficionados en otros mercados preocupados por la capacidad de sus equipos para competir", añadió Manfred. "Y siempre debemos preocuparnos cuando nuestros aficionados están preocupados por algo. Pero no culpo a los Dodgers por esto".

Opiniones de otros propietarios

Los Yankees de Nueva York, campeones de la Liga Americana y uno de los equipos con mayores gastos en el béisbol durante décadas, también expresan preocupaciones sobre el rumbo financiero del juego y el desafío de competir con los gastos de los Dodgers. "Es difícil para la mayoría de nosotros los propietarios poder hacer lo que ellos están haciendo. Veremos si da resultado", comentó Hal Steinbrenner, propietario de los Yankees, en una entrevista en YES Network.

Los jugadores se oponen firmemente a un tope salarial y rechazaron una propuesta similar en 1994-95, lo que llevó a una huelga de siete meses y medio y a la cancelación de la Serie Mundial. "La realidad es que los topes salariales no garantizan un ‘equilibrio competitivo’", declaró Tony Clark, jefe del sindicato, en un comunicado. "Los topes salariales son sobre la ‘percepción competitiva’ y el aumento en los valores de las franquicias".

Apoyo al tope salarial

David Rubenstein, nuevo propietario de los Orioles de Baltimore, expresó su apoyo a un tope salarial en una entrevista con Yahoo Finance. "Desearía que tuviéramos un tope salarial en el béisbol como en otros deportes, y tal vez eventualmente lo tengamos, pero no lo tenemos ahora", dijo Rubenstein.

Se espera que las negociaciones sobre este tema comiencen en la primavera de 2026. Las ligas deportivas en Estados Unidos han preferido los cierres patronales en temporada baja para manejar las interrupciones laborales en lugar de arriesgar una huelga en plena temporada. "Aún estamos a dos años incluso si pensamos en negociar temprano", concluyó Manfred.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Más de 400 años de historia nos miran: Hospital Central de Maracaibo Dr. Urquinaona

Más de 400 años de historia nos miran: Hospital Central de Maracaibo Dr. Urquinaona

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Varios sectores de los estados Bolívar y Monagas se mantienen en alerta por nueva crecida del río Orinoco

Las autoridades además se están desplegando en algunas zonas de los estados Amazonas y Monagas ante la subida del río que supera la cota de prevención máxima.
Deportes

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Joao Félix y Cristiano Ronaldo destacaron en el triunfo de su equipo
Deportes

Venezuela y China Taipéi lucharán por el pase a la final internacional en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela buscará su cuarta victoria consecutiva en el torneo mundial
Deportes

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Torres negoció un boleto con las bases llenas, alcanzando las 500 de por vida en las Mayores

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025