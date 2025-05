Omar Vizquel habla sobre el Salón de la Fama: "Estoy cumpliendo un castigo por parte de los votantes"

El ex campocorto venezolano Omar Vizquel, quien ganó once Guantes de Oro en las Grandes Ligas, conversó recientemente en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

En la misma, habló sobre sus posibilidades de entrar en el Salón de la Fama de Cooperstown y cómo ha recibido un "castigo" por parte de los votantes, teniendo en cuenta sus problemas personales.

"Bueno lo que ha ocurrido, hace cuatro años tanto el divorcio duro con mi exesposa, como el problema que tuve con uno de los empleados de Medias Blancas de Chicago, ha producido cierta interrogante sobre la entrada al Salón de la Fama. Estoy cumpliendo un castigo por muchos de los votantes, pero debemos seguir esperando a ver si ellos cambian de opinión".

"Ya pasó esta votación, me mantuve en el 18 %. Ojalá que cuando se aproxime el último año ellos decidan que pueden darme el voto. No sabemos que puede pasar con eso, seguimos esperando, está fuera de mis manos, he tratado de ser lo más claro posible con lo que ha sucedido, no fui sentenciado ante el ojo de la ley y solo queda subtítulo allí muy feo. ¿Cómo borrarse eso de nuestro currículo? ¡No sé!", concluyó.

Por su parte, expresó para LVBP en la Jugada: "Mi gran sueño es dirigir a Leones, ojalá pueda llegar esa oportunidad. Pero todavía no ha existido una conversación con la Gerencia del Caracas. Además, todavía es muy pronto".

En el campo, los números hablan. Omar Vizquel se siente orgulloso de su rendimiento, y sus estadísticas son su carta de presentación. Sin embargo, ¿dónde quedan sus decisiones fuera del diamante? ¿Puede un historial polémico eclipsar sus logros deportivos?



