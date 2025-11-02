Domingo 02 de noviembre de 2025
¡Orgullo de Lagunillas! Eybersson Polanco cumple su sueño en Águilas del Zulia

El joven oriundo de Lagunillas expresó su emoción de representar al equipo zuliano, donde ya alcanzó su primer triunfo como relevista

Por Daniel García

¡Orgullo de Lagunillas! Eybersson Polanco cumple su sueño en Águilas del Zulia
Foto: NAD
El joven lanzador Eybersson Polanco, oriundo de Lagunillas, se suma al grupo de talentos zulianos que han debutado esta temporada con las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

En entrevista con Noticia al Día, Polanco compartió sus emociones tras estrenarse como relevista y obtener su primera victoria en un duelo clave para el equipo rapaz, que cerró la semana con balance positivo en carretera.

“Para mí es un orgullo haber hecho mi debut y luego ganar como relevista en Barquisimeto”, expresó el derecho de 22 años, destacando que su familia y su pueblo celebraron el logro como un sueño compartido.

Polanco también valoró el significado de vestir el uniforme de las Águilas y pertenecer a la organización de los Medias Rojas de Boston en ligas menores, dos equipos que ha seguido desde niño junto a su padre.

“Es un sueño hecho realidad. Siempre apoyamos a las Águilas y a Medias Rojas de Boston en casa, y ahora estoy viviendo esa historia desde adentro”, comentó con emoción.

Su primera victoria llegó el pasado domingo 26 de octubre, en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, donde trabajó como relevista y dejó buenas impresiones.

Hasta la fecha, el cuerpo técnico le ha brindado confianza al joven serpentinero, donde ha tenido tres apariciones como relevista en la presente campaña.





