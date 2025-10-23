¡Orgullo marabino! Franz Sunyovszky alcanzó la cima del Himalaya llevando el tricolor nacional

Desde el Zulia, se celebra con entusiasmo el reciente logro del venezolano Franz Sunyovszky, quien ha alcanzado la cima del Himalaya en Nepal, ondeando con orgullo el tricolor nacional y la bandera de su querida Maracaibo tras completar esta impresionante hazaña.

Este marabino no solo ha logrado un triunfo personal que refleja su resistencia y dedicación, sino que también se ha convertido en un símbolo de inspiración y orgullo para toda Venezuela. Sunyovszky ha demostrado su fortaleza y el espíritu indomable que caracteriza a los venezolanos.

Franz Sunyovszky dedica gran parte de su tiempo a explorar y escalar, disfrutando de la belleza natural que ofrecen las montañas alrededor del mundo, siendo su ascenso al Himalaya su logro más reciente en una serie de expediciones.

"Nuestro reconocimiento a él y a su familia, que desde Maracaibo viven con emoción este logro que llena de orgullo a todo un pueblo", expresó el alcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino.

Noticia al Día