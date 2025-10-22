Orluis Aular renovó con Movistar Team hasta 2028

El ciclista venezolano Orluis Aular extendió su contrato con el Movistar Team hasta 2028, siendo parte de las nueve renovaciones anunciadas por el equipo español.

Entre estas, destaca la renovación del colombiano Nairo Quintana hasta 2026 en el equipo masculino, así como la continuidad de la actual campeona de España, Sara Martín, quien permanecerá en la escuadra femenina por tres años más.

Aular ha tenido una destacada temporada en su primer año con el Movistar Team, logrando un décimo puesto en la Clásica de Almería y finalizando varias etapas del Giro de Italia entre los cinco primeros. Junto a él, el ecuatoriano Jefferson Cepeda también ha renovado hasta 2028.

Los capitanes de ruta, Jorge Arcas y Nelson Oliveira, han prolongado su contrato por dos temporadas más, lo que podría llevar su permanencia en el equipo a 12 años. Los veteranos Albert Torres y Nairo Quintana también continuarán un año más, aportando su experiencia al equipo.

En el equipo femenino, la renovación de Sara Martín hasta 2028 es una gran noticia, al igual que la extensión del contrato de la brasileña Tota Magalhães, que se asegura su continuidad hasta 2029. La francesa Aude Biannic también ha renovado por dos temporadas más.

Con estas renovaciones, el Movistar Team busca consolidar un "núcleo sólido de corredores y corredoras que combinan juventud, experiencia y capacidad de liderazgo", con el objetivo de fortalecer su proyecto deportivo a medio y largo plazo.

