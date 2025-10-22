Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Orluis Aular renovó con Movistar Team hasta 2028

También se destaca la renovación del colombiano Nairo Quintana

Por Christian Coronel

Orluis Aular renovó con Movistar Team hasta 2028
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El ciclista venezolano Orluis Aular extendió su contrato con el Movistar Team hasta 2028, siendo parte de las nueve renovaciones anunciadas por el equipo español.

Entre estas, destaca la renovación del colombiano Nairo Quintana hasta 2026 en el equipo masculino, así como la continuidad de la actual campeona de España, Sara Martín, quien permanecerá en la escuadra femenina por tres años más.

Aular ha tenido una destacada temporada en su primer año con el Movistar Team, logrando un décimo puesto en la Clásica de Almería y finalizando varias etapas del Giro de Italia entre los cinco primeros. Junto a él, el ecuatoriano Jefferson Cepeda también ha renovado hasta 2028.

Los capitanes de ruta, Jorge Arcas y Nelson Oliveira, han prolongado su contrato por dos temporadas más, lo que podría llevar su permanencia en el equipo a 12 años. Los veteranos Albert Torres y Nairo Quintana también continuarán un año más, aportando su experiencia al equipo.

En el equipo femenino, la renovación de Sara Martín hasta 2028 es una gran noticia, al igual que la extensión del contrato de la brasileña Tota Magalhães, que se asegura su continuidad hasta 2029. La francesa Aude Biannic también ha renovado por dos temporadas más.

Con estas renovaciones, el Movistar Team busca consolidar un "núcleo sólido de corredores y corredoras que combinan juventud, experiencia y capacidad de liderazgo", con el objetivo de fortalecer su proyecto deportivo a medio y largo plazo.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Orluis Aular renovó con Movistar Team hasta 2028

Orluis Aular renovó con Movistar Team hasta 2028

Dos grandes ausentes en el bulevar de 5 e´ Julio: Joyería Cupello y Dorsay

Dos grandes ausentes en el bulevar de 5 e´ Julio: Joyería Cupello y Dorsay

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Reabrió al público con restricciones el museo del Louvre

Reabrió al público con restricciones el museo del Louvre

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda "El Virolo" en JEL

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Noticias Relacionadas

Sin categoría

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.
Al Dia

Omar Vizquel revive su magia defensiva a sus 58 años

El exgrandeliga se divirtió jugando a la "pared" en los entrenamientos de su equipo en Nicaragua
Al Dia

Águilas anunció su roster para la segunda semana de competencia en la LVBP

El roster presenta dos novedades para afrontar seis juegos fuera de casa
Deportes

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Golden State Warriors venció 119-109 a Los Angeles Lakers en el debut de temporada, con Jimmy Butler y Stephen Curry como figuras, mientras Luka Doncic brilló en solitario ante la ausencia de LeBron James.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025