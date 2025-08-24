Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

El ciclista venezolano Orluis Aular, del Team Movistar, finalizó tercero en la primera etapa de la Vuelta a España este sábado 23 de agosto.

Con esto, Aular (oriundo de Nirgua) se coloca en la cuarta posición de la clasificación general, siendo el único que ha conseguido bonificación.

Cabe destacar que Aular cruzó la meta al mismo tiempo que el ganador de la etapa, Jasper Philipsen, quien completó el recorrido en cuatro horas, nueve minutos y 12 segundos, mientras que el segundo lugar fue para Edward Vernon.

"El equipo ha estado excelente, se han asegurado de que no me faltara nada. Mis piernas también respondieron muy bien", expresó el criollo, quien había conseguido su primer podio para el Team Movistar en el cuarto día del Tour de Omán (febrero de 2025).

🇻🇪🥉 Orluis Aular volvió a ser este sábado en #LaVuelta25 el seguro de vida que necesita @Movistar_Team



La palabras del venezolano de Nirgua en #LaMontonera tras ser 3º al esprint en Novara: "Hay que seguir intentándolo"#LaVuelta25 pic.twitter.com/vmKI9zkmVe — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 23, 2025

