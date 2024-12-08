Oro, plata y bronces del paratletismo zuliano en los Paranacionales Oriente 2024

Imponente estuvo Neptaly Jugo en la prueba de salto largo categoría F46. El marabino registró 6,42 metros que le dieron el primer lugar y la medalla de oro de la competencia en la que se midió con 16 contrincantes.

En la prueba de los 400 metros planos categoría T11 los zulianos se quedaron con la medalla de plata y bronce a través de Yiundelbran Bustillo y su guía Diego García, y Ángel Cabrera y su guia Máximo Pérez, respectivamente.

Américo Capiello obtuvo medalla de bronce en el lanzamiento de jabalina clase F46 al lograr una distancia de 39,200 metros.

El atletismo adaptado culmina este sábado 7 de diciembre en la jornada que comienza a partir de las 8 de la mañana en el Centro Nacional de Atletismo Yulimar Rojas de Maturín.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ